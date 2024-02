Tiago Pinto saluta: "Vi auguro il meglio. Lascio una Roma migliore"

Il rapporto professionale tra Tiago Pinto e la Roma si è concluso al termine del mercato di riparazione: come era stato, da tempo, deciso e annunciato . Il momento dei saluti è arrivato. L'ex general manager del club giallorosso ha affidato a Instagram un messaggio per chiudere un percorso iniziato due anni e mezzo fa.

Tiago Pinto: "Roma esperienza straordinaria"

Tiago Pinto ha scritto: "Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinaria esperienza vissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate, al vertice, in una posizione che fosse all'altezza della vostra grandezza come Club e come città".

Tiago Pinto: "Lascio una Roma migliore rispetto a quella ereditata"

Il dirigente portoghese ha poi aggiunto: "Conserverò sempre dentro di me il vostro sostegno, la vostra passione e i vostri cuori romanisti, che mi hanno conquistato all'Olimpico o in ogni momento in cui ci siamo incrociati in una delle vostre magnifiche strade. Ho sempre creduto nel progetto che abbiamo costruito e oggi ritengo di lasciare una Roma migliore rispetto a quella che trovai al mio arrivo".