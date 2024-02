Ranieri show in sala stampa dopo Roma-Cagliari: "Che cambi avrebbe fatto lei?"

ROMA - Una sconfitta netta, pesante, inappellabile. Eppure al termine della partita il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri analizza con estrema lucidità la partita dell’Olimpico. E davanti alla richiesta di evidenziare la differenza tra la Roma di Mourinho e quella allenata da De Rossi, l’allenatore testaccino non si tira indietro. "All'andata abbiamo perso 4-1, qui 4-0 - risponde Ranieri - non l'abbiamo presa lì e non l'abbiamo presa qui. Anche con gli uomini diversi e con i cambi”.