Pagelle Roma-Cagliari: Angelino impressiona, Dybala alla Totti

Huijsen (10’ st) 7 Trova la gloria anche lui con un bel colpo di testa: il primo gol tra i grandi non si scorda mai

Angeliño 7

Si presenta all’Olimpico con due cross perfetti in rapida successione. Una rivelazione per i romanisti che finalmente sperano di aver trovato il giusto esterno che tanto sarebbe servito nei mesi scorsi con il 3-5-2. Esce stremato, non giocava da inizio dicembre.

Kristensen (13’ st) 6

Ingresso piacevole, a giochi chiusi.

Cristante 6,5

Prima prende un palo con un bell’inserimento in area, poi alimenta l’azione del raddoppio con una bella sventagliata per El Shaarawy. Chiude propiziando il rigore del 3-0.

Paredes 7

Non ha battuto lui l’angolo e per la Roma è stato un bene: dalla sua spizzata di testa in area ne è nato il vantaggio lampo. Lo calcia invece nella ripresa e regala il gol a Huijsen.