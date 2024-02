Moviola Roma-Cagliari, rigori e gialli: Marcenaro non convince

Al 44’ pt Marcenaro concede un calcio di rigore al Cagliari: la dinamica dell’azione trae in inganno l’arbitro che punisce un presunto sgambetto in scivolata di Llorente. Le immagini chiariscono, invece, che è Lapadula durante il suo movimento a commettere fallo sul difensore della Roma (step on foot). Il Var Abisso giustamente richiama il collega e dopo l’OFR Marcenaro corregge la sua decisione. Al 41’ pt è giusto l’annullamento del gol di Lukaku: l’attaccante è in posizione di fuorigioco e la deviazione totalmente fortuita di Zappa sul filtrante di El Shaarawy non sana l’infrazione.