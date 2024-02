Lukaku si prepara per Roma-Inter: frecciata social ai nerazzurri

Il centravanti belga nel pomeriggio ha pubblicato su Instagram una storia con dei versi di "How's It Goin' Down" del rapper DMX. La canzone racconta di un tradimento, e i versi scelti da Lukaku sono riferiti proprio ai nerazzurri: "Respect is not expected but it's given 'cause it's real, being neglected's the norm, expect it, the deal", ovvero "Il rispetto non si aspetta ma si dà perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo l'affare". Un post non a caso visto che Lukaku utilizzò la stessa frase di DMX nel luglio 2023, quando al centro delle discussioni c'era il suo rapporto con l'Inter. Adesso una nuova sfida al suo passato, questa votla in un Olimpico che lo sosterrà per sostenerlo in questa sua speciale rivincita.