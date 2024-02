Lazio-Roma, quattro anni di Daspo al tifoso che lanciò bottiglietta a Bove

I genitori del tifoso che ha perso l'orecchio: "Basta, chiudete gli stadi"

Lazio-Roma, i provvedimenti del Questore di Roma

Identificato e sottoposto a Daspo per quattro anni l'autore del lancio della bottiglia che colpì il calciatore della Roma, Edoardo Bove. Tra le condotte piu' gravi, quella di un tifoso della Lazio reso responsabile del lancio di un petardo ad alto potenziale in direzione del settore adiacente occupato dalla tifoseria romanista, ferendo, con i detriti causati dallo scoppio, due tifosi giallorossi: nei suoi confronti Daspo nella misura massima di 10 anni. Tutti i soggetti risultano denunciati dal commissariato Prati, per vari reati, caratterizzati da profili di violenza, consumati all'interno dello Stadio Olimpico, in occasione del derby. I tifosi, due dei quali minorenni, avrebbero dato luogo, sia nelle fasi precedenti che durante la partita, a un fitto lancio di oggetti contundenti tra i quali artifizi pirotecnici del tipo "torce" e "petardi" tra i settori nei quali erano attestati i supporter delle opposte tifoserie.