Roma, report Uefa dell'Europa League: quanto ha incassato il club giallorosso

La Roma e l'ultima Europa League: le cifre

La cifra definitiva è così divisa: 3,630 milioni come bonus partecipazione, 3,960 per ranking storico, 8,952 per martek pool, 2,776 per i risultati nel girone, 0,5 per i play-off, 1,2 milioni per gli ottavi, 1,8 per i quarti, 2,8 per la semifinale e 4,6 milioni per il secondo posto. Totale, appunto, di 30,7 milioni al lordo di un bonus di quasi mezzo milione. Il Siviglia, vincitore del torneo, ha conquistato solo per la finale 8,6 milioni di euro.