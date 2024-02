A Trastevere l'omaggio a Giacomo Losi di Harry Greb, l'artista di Mou SpecialOne

ROMA - Un omaggio artistico per Giacomo Losi, l'ex capitano della Roma scomparso all'età di 88 anni. A Trastevere, in via del Politeama, accanto allo storico forno del rione la Renella, è comparsa una scritta con l'immagine di Losi (che non fa parte dell'opera). "Se avessi potuto l'avrei presa a morsi", si legge. E sotto la figura di "Core de Roma" che indica un pallone di cuoio con un dito. L'opera è di Harry Greb, l'artista di Mou SpecialOne, l'altra creazione iconica che ritraeva l'ex allenatore giallorosso a bordo di una Vespa.