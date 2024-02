Roma, ricordi Aleandro Rosi, pupillo di Spalletti? A 37 anni dove torna a giocare

Roma, ti ricordi Aleandro Rosi? Durante la prima avventura di Luciano Spalletti a Roma era un pupillo dell'ex tecnico giallorosso, ma piaceva anche a Luis Enrique . Dopo una buona carriera in A e B (374 presenze nei campionati), da alcuni mesi era svincolato al termine della sua avventura a Perugia. Di smettere però Rosi, che era pure all'Olimpico per il debutto di De Rossi, non se la sentiva e allora ha accettato di rimettersi in gioco alla Torres, in Lega Pro.

Aleandro Rosi, quanti anni ha e dove gioca ora

A 37 anni l'esterno destro (alto o basso, fa poca differenza), è stato presentato ieri alla Torres e ha svelato perché ha deciso di continuare con il calcio: "Torno per il bambino che è in me, se non avessi trovato squadra entro febbraio mi sarei ritirato". Trentasette anni tra poco mesi, Rosi ha aggiunto: "Il fuoco dentro non si compra da nessuna parte, o ce l’hai o non ce l’hai. Quel fuoco ancora non si è spento e quindi ho colto questa opportunità stimolante, con una classifica importante e in un posto bellissimo. Però c’è tanto lavoro da fare e spero di dare il mio contributo“.