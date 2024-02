Pioggia freddo e vento all'Olimpico per Roma-Inter. Daniele De Rossi, però, resta 90' sotto la bufera in maglietta e giacca. Un eroe. Tanto che un giornalista, in sala stampa, glielo fa notare. Risposta di De Rossi: "Coraggioso? No, se dice in un altro modo come sai (ridendo, ndr)... Ma la prossima volta mi metto il cappotto. Primo tempo pure pure, secondo tempo ho sofferto". Un sorriso, per Daniele, prima di tornare a commentare, non senza amarezza, la prima sconfitta della sua gestione.