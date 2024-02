Incredibile, Totti spunta su Fortnite: la scoperta diventa virale

ROMA - Francesco Totti leggenda anche di Fortnite. L’ex capitano della Roma appare nel videogioco famoso grazie ad un ‘Easter egg’ inserito nella Roma Zone Wars. Su TikTok, grazie a ManuCDN, il video è diventato virale e tanti tifosi giallorossi sono andati a cercarlo all’interno del gioco. Un campo da basket diventa un campo da calcetto dove in mezzo si trova proprio la figura di Totti. E in caso di gol si sente l’urlo dello stadio che intona il nome del mai dimenticato numero 10. Una chicca assolutamente da provare per tutti gli appassionati di Fortnite e tifosi della Roma.