Totti non pensa alla bufera con Ilary, super gol a Hong Kong

Francesco Totti protagonista ad Hong Kong. L'ex capitano giallorosso accantona le polemiche a distanza con l'ex moglie Ilary Blasi e lascia il segno in un match amichevole. Totti, che da giorni si trova in Cina insieme alla nuova compagna Noemi Bucchi, ha lasciato il segno in un match di esibizione, mandando in delirio il pubblico locale.