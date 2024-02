Roma partita per Frosinone: tutto il programma di De Rossi e i giocatori

La Roma ha lasciato Trigoria poco dopo le 10 direzione Frosinone. Per la trasferta più vicina dell'anno, De Rossi ha scelto il modello Luis Enrique: viaggio andata e ritorno in giornata. La squadra si sistemerà in un hotel vicino Anagni per un minu ritiro: pranzo, riposo, merenda e poi intorno alle 16 partenza per lo stadio dove alle 18 ci sarà il fischio d'inizio. La Roma tornerà nella Capitale subito dopo il fischio d'inizio. De Rossi avrà tutta la rosa a disposizione, salvo N'Dicka, appena rientrato dalla Coppa d'Africa, e l'infortunato di lungo corso Abraham.