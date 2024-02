Fischi alla lettura delle formazioni, boato di fischi ogni volta che tocca palla: pomeriggio non semplice per Dean Huijsen. Il difensore della Roma, a gennaio, era a un passo dal Frosinone, salvo poi scegliere di andare a Trigoria, in prestito secco dalla Juventus, dopo una telefonata di Mourinho, all'epoca allenatore giallorosso. I tifosi del Frosinone non hanno dimenticato e a ogni tocco di palla, durante la partita contro la Roma, lo hanno fischiato.