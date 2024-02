Frosinone-Roma comincia in ritardo: il motivo

Il calcio d'inzio di Frosinone-Roma, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è arrivato con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario prestabilito (18:00). Dopo il minuto di silenzio in memoria della tragedia del cantiere di Firenz,e le due squadre si sono posizionate in campo ma l'arbitro non ha dato subito il via.