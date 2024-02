Roma, nuovo trend positivo da quando c'è De Rossi: il dato

Da quando Daniele De Rossi è l'allenatore, la Roma ha guadagnato 12 punti su 15 disponibili in campionato. Quattro vittorie contro Verona, Salernitana, Cagliari e Frosinone con la sola sconfitta casalinga contro l'Inter. Per i giallorossi, però, emerge un altro dato interessante.

DDR e il potenziale offensivo della Roma

Dall'arrivo di DDR, infatti, il trend è molto positivo per quanto riguarda il potenziale offensivo: in Serie A la Roma è sempre riuscita a segnare almeno due gol per un totale di tredici marcature in cinque gare. Due gol al Verona, due alla Salernitana, quattro al Cagliari, due all'Inter e tre al Frosinone. Solo in Europa League, contro il Feyenoord, la Roma di De Rossi si è fermata a un solo gol realizzato.