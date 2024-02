Azmoun e Boniek in posa per Varenne: la foto che piace ai romanisti

Ieri, a Frosinone, ha di fatto chiuso la partita segnando al 71' il 2-0 per la Roma. E nel post partita Azmoun ha incassato pure i complimenti di De Rossi, che non a caso he tenuto lui nel secondo tempo e non Lukaku, sostituito all'intervallo. L'iraniano ha meritato la fiducia del suo allenatore e, il giorno dopo, si è regalato un po' di svago insieme ad un altro romanista.