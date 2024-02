Kouame, la malaria e la Coppa d'Africa: perché la Roma non è allarmata per N'Dicka

ROMA - L'attaccante della Fiorentina , Christian Kouame , ha contratto la malaria durante l'ultima edizione della Coppa d’Africa, vinta proprio dagli 'Elephants', dopo essersi sottoposto nelle ultime ore ad alcuni test medici . Lo ha reso noto proprio la società viola con un comunicato ufficiale . Una notizia che però non ha fatto scattare l' allarme anche in casa Roma , in merito alle condizioni di Evan N'Dicka : nei giorni scorsi, il difensore classe 1999 è stato messo ko dalla febbre come sottolineato oggi (21 febbraio) dal tecnico giallorosso Daniele De Rossi nella conferenza stampa di presentazione del decisivo match di Europa League tra i giallorossi e il Feyenoord, ma il club era ed è sereno.

Roma, come sta N'Dicka dopo la Coppa d'Africa

Dal club giallorosso non filtra alcun tipo di allarme per le condizioni di salute dell'ex centrale difensivo dell'Eintracht Francoforte: dopo aver guidato la Costa d'Avorio al trionfo in Coppa d'Africa, N'Dicka si è infatti sottoposto a uno screening completo una volta rientrato a Roma. Il giocatore non ha alcun problema, si è allenato col gruppo negli ultimi due giorni ed è pronto a rispondere alla convocazione di De Rossi per l'atteso appuntamento europeo contro i biancorossi di Arne Slot all'Olimpico. Quella dell'ivoriano era solo una lieve alterazione, sfociata in qualche linea di febbre.