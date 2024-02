Roma-Feyenoord, Olimpico da record: in 68.000 per la qualificazione

Un sold out da vera Roma ma soprattutto da veri romanisti. Quella di stasera sarà una gara che resterà alla storia perché registrerà lo stadio Olimpico totalmente esaurito dai tifosi giallorossi. La chiusura infatti del settore ospiti sia al de Kuip sia nella capitale ha lanciato un assist alla Roma che settimane fa ha ricevuto il via libera dalla prefettura all’apertura del settore ospiti per i tifosi di casa. Quindi cinquemila biglietti in più a disposizione e che sono andati esauriti nel giro di poche ore, così come quelli negli altri settori dell’impianto al Foro Italico. Morale: 68mila tifosi domani saranno presenti in uno stadio ( con 700 steward al lavoro e mille agenti impegnati nel presidio ) che si preannuncia bollente e che darà una grandissima spinta alla squadra per strappare la qualificazione agli ottavi di finale. Sarà una serata europea da brividi, emozioni che la Roma ha già conosciuto negli ultimi anni. Notti magiche e nelle quali i tifosi sono stati i veri trascinatori sia del percorso in Conference League, sia della cavalcata di un anno fa verso la finale di Europa League. Nel quarto di finale della passata stagione Mou chiedeva “ Sessantasettemila giocatori”, quelli che poi hanno dato il supporto per riuscire ad agguantare la semifinale nei tempi supplementari. Nessuno quella sera, in quella partita col Feyenoord, pensava che lo stesso arbitro - Anthony Taylor - avrebbe poi condannato la Roma nella finale di Budapest.

Il fattore Olimpico

Nuova stagione, nuove emozioni tutte da vivere per tentare un’altra cavalcata verso la finale, questa volta a Dublino. E una Roma che in casa fin qui è stata letale: dal 2017 otto vittorie su otto partite giocate tra le mura amiche in una partita da dentro o fuori, cioè in una gara che nella doppia sfida risultava decisia ai fini della qualificazione. E sempre in casa la Roma negli ultimi tre anni ha perso soltanto una partita tra gironi e fase finali: quella di un anno fa contro il Betis Siviglia. Insomma, ci sono quindi i presupposti per andare avanti trascinati proprio da un Olimpico che non solo è un fortino, ma anche un vero e proprio fattore positivo per la squadra che si sente spinta verso il successo. Se lo augura De Rossi, che da giocatore ha assaporato tante notti europee del genere nel suo stadio, quella più indimenticabile naturalmente contro il Barcellona, nella rimonta rimasta alla storia.

I media

Roma-Feyenoord, l’ennesima sfida tra le due squadre negli ultimi tre anni non ha fatto solo il pieno di tifosi, ma anche di media. La partita sarà seguita da sette televisioni direttamente presenti sul posto con i loro cronisti e commentatori da bordocampo. In tribuna stampa invece si accomoderanno duecento giornalisti di diverse nazionalità, dalla Francia al Venezuela, passando per Giappone e Argentina. La partita sarà inoltre visibile in oltre ottanta nazioni. Insomma, tutto è pronto per la sfida che deciderà il passaggio agli ottavi: l’Olimpico è carico e non vede l’ora di sostenere De Rossi e i suoi giocatori.