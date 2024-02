Roma, addio a De Bartolo: nuovo lutto nel giornalismo giallorosso

Funerali De Bartolo: dove e quando

Il personaggio era molto amato dai tifosi giallorossi soprattutto per un paio di motti: «Se non sei della Roma, che campi a fa’?» e «Fortissimamente Roma» con i quali in tanti lo hanno salutato sul web per partecipare al lutto. De Bartolo era un frequentatore abituale della tribuna stampa dell’Olimpico proprio come Alberto Mandolesi, scomparso lo scorso 11 febbraio, e anche ieri avrebbe voluto seguire con il solito trasporto la partita contro il Feyenoord. I funerali sono previsti per domani (24 febbraio) a mezzogiorno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.