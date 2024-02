Roma-Feyenoord, su Wikipedia sfottò alla città di Rotterdam: la frase è virale

ROMA - Ci sono rivalità nel calcio che nascono quasi per caso e si trascinano per lungo tempo. E’ il caso di Roma e Feyenoord, due formazioni che recentemente si sono trovate nuovamente di fronte per i play off di Europa League. Dopo aver trionfato a Tirana nella finale di Conference League, la Roma ha nuovamente estromesso la formazione olandese dall’Europa. E all’indomani della vittoria, anche il club giallorosso aveva pubblicato sui social un post ironico per sottolineare l’ennesimo successo.