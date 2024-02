Costacurta, sgradevole battuta su De Rossi in tv. Poi ritratta: "Ho detto una str..."

Una frase infelice, poi chiarita, che però ha fatto molto discutere. E' quella che ha detto Billy Costacurta, ex campione e difensore del Milan e ora opinionista Sky, in merito alle carriere di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, campioni del Mondo nel 2006 e oggi, rispettivamente, allenatori di Roma e Genoa. Costacurta, in diretta, è intervenuto mentre Paolo Condò si complimentava con De Rossi e Gila dicendo: "Non è un pochino troppo presto per chiamarli allenatori?". Dopo la precisazione di Condò che gli ha fatto notare la gavetta di Gilardino, Costacurta ha precisato: "Si dicevo allenatori di Serie A... la butto li poi in realtà ho detto una str*****a".