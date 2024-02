L'ex vice di De Zerbi rivela: "Mi ha raccontato di aver rifiutato la Roma"

La rivelazione di Bonatti

Il tecnico Andrea Bonatti - vice allenatore di Roberto De Zerbi - ha rivelato a Radio Serie A una trattativa avviata in passato che finora non era stata svelata. "Qualche anno fa eravamo a cena in centro a Brescia con le nostre mogli - rivela Bonatti - Mister De Zerbi mi raccontò che aveva appena rifiutato di sedersi sulla panchina della Roma. A distanza di qualche anno ci sarà questo incrocio col Brighton che sarà sicuramente bello”. La dirigenza del Brighton spera di trattenerlo ancora in Inghilterra, ma molti dei maggiori club europei hanno già contattato De Zerbi per offrirgli la panchina.