Emozione all'Olimpico, prima della partita tra Roma e Torino, per Evan N'Dicka. Il difensore ivoriano è stato premiato dalla Ceo, Lina Souloukou, per la vittoria in Coppa d'Africa con la sua nazionale. Non è una novità quella di oggi: lo scorso anno la proprietà giallorossa premiò il neo campione del Mondo, Paulo Dybala. E ha ripetuto la cosa prima del Torino.