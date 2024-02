Dybala e la frase ai compagni prima del super gol in Roma-Torino: cosa ha detto

Prima del super gol contro il Torino, Paulo Dybala si è caricato la Roma sulle spalle anche a parole. Quando i suoi compagni non si sono capiti, lasciando una palla facile alla squadra di Juric, Dybala ha detto: "Parliamo, parliamo". Cosa intendeva dire? L'argentino ha voluto far capire ai compagni che confrontandosi la Roma sarebbe riuscita a scardinare la difesa granata. Un minuto dopo, poi, ci ha pensato lui a riportare i giallorossi in vantaggio. Facendo impazzire l'Olimpico e Daniele De Rossi.