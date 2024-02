Dybala dopo il gol sotto la Sud: il gesto che emoziona i tifosi

Paulo Dybala ha realizzato una tripletta in Roma-Torino 3-2 e, in serata da incorniciare, è rimasto sempre lucido non solo nell'area di rigore avversaria ma finanche nel momento dell'ultima esultanza, preceduta da una corsa sfrenata sotto la Curva Sud. Dopo aver approfittato di un assist di Lukaku per fulminare Milinkovic-Savic con un sinistro violento e portare i padroni di casa momentaneamente sul 3-1, la Joya ha infatti compiuto un gesto, catturato dalle telecamere, che ha emozionato i tifosi giallorossi.