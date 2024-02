Azmoun, che gag con Dybala sotto la Curva: tutta la Roma ride

Sorrisi a trentadue denti. La Roma ha battuto il Torino 3-2 grazie a una tripletta di Dybala , che si è portato il pallone a casa sottraendolo anche a un goliardico tentativo di furto di Azmoun . L'attaccante iraniano, infatti, si è congratulato con il compagno di squadra e reparto mentre guadagnava gli spogliatoi dopo aver regalato la sua maglia ai tifosi in Curva, poi gli ha fatto una singolare richiesta.

Il siparietto tra Dybala e Azmoun

Come documentato dalle telecamere di DAZN, Azmoun ha fatto segno a Dybala di dargli il pallone. La Joya, spiazzata dal simpatico tentativo di accaparrarsi il "trofeo", ha fatto finta di consegnare il pallone ad Azmoun prima di ritirarlo bruscamente e di difenderlo tenendolo stretto contro il suo torso nudo. Risate e tanta serenità grazie al successo. Un'altra serata da ricordare dopo quella in Europa League contro il Feyenoord.

Dybala a DAZN sul pallone chiesto da Azmoun

Dybala ha parlato dell'episodio in diretta nel post-partita su DAZN: "Azmoun voleva il pallone? Non penso che potrò accontentarlo. In genere i palloni che porto a casa dopo una tripletta vanno a casa di mia mamma..." ha aggiunto e concluso ancora una volta col sorriso stampato sulle labbra.