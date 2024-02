Svilar il pararigori: tra fiuto e preparazione

I r igori. Se li osserviamo dalla sponda di Francesco De Gregori - e, dunque, del tiratore - l’invito al Nino de “La leva calcistica della classe ‘68” spazza via le tempeste emotive: «Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia». Perfetto. Ma se attraversiamo il confine del dischetto e chiediamo asilo ai portieri? Cosa cambia, ammesso che cambi qualcosa, nella visione filosofica e musicale del gesto, della sfida? Roma-Feyenoord di Europa League, ne ha parati due su quattro. Il cinquanta per cento. E con tuffi così perentori, alla sua destra, da suggerire la figura del secchione che ha divorato tomi di balistica, e non semplicemente scommesso su un versante. Il tema lo ha rilanciato Mile Svilar , classe (a proposito) 1999, metà belga e metà serbo. Giovedì scorso, al culmine didi, ne ha. Il cinquanta per cento. E con tuffi così perentori, alla sua destra, da suggerire la figura del secchione che ha divorato tomi di, e non semplicemente scommesso su un versante.

L'arte dell'inganno

Resiste, nell’immaginario popolare, l’idea della “lotteria”, in barba ai moniti dei saggi e alle dritte degli esperti. Mutuato dal tennis, abbiamo sdoganato e impieghiamo «tie-break», lemma più rispettoso dell’abilità che la liturgia giustifica, al di là di ogni ragionevole fazione, pro o contro l’insostenibile vaghezza dell’essere (lì, a undici metri l’uno dall’altro). L’invasione tecnologica ha ridotto l’effetto sorpresa: penso al “cucchiaio” di Antonin Panenka che decise addirittura la finale europea tra Cecoslovacchia e Germania Ovest nel 1976, a Belgrado. Nessuno sapeva di nessuno, carenza che contribuiva a favorire i trucchi psicologici. Pur accerchiata e spaventata, l’arte dell’inganno non ha perso fascino ed esercizio, come documenta lo scavetto di Francesco Totti a Edwin Van der Sar ad Amsterdam 2000. Quelli sottratti o regalati dagli arbitri entrano di prepotenza nelle classifiche delle moviole, mescolandone i rancori e le gerarchie, ma rimangono gol probabili, non gol fatti.

Da Duckadam a Svilar: fiuto e faccia tosta