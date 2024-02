La Roma agli arabi, la Ceo Lina Souloukou fa chiarezza: "Il club è dei Friedkin"

La Roma agli arabi, la Roma che è in difficoltà manageriale, la Roma che è pronta a finire sul mercato: sono tante le voci che, spesso a sproposito, si rincorrono sulla proprietà giallorossa e per questo le parole di oggi della Ceo, Lina Souloukou, assumono una grande importanza. La manager giallorossa è intervenuta a Londra all'evento "Business of Football Live" e ha spiegato: "Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni su una cessione della società che non hanno nessuna base. La Roma è della famiglia Friedkin che ha un grande impegno e visione per il futuro del club: i proprietari vogliono restare per far crescere ancora di più il club. Volevo chiarire questo prima di parlare della Saudi Pro League. Voglio dire - ha aggiunto Lina Souloukou all'evento a cui ha partecipato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis - che siamo entusiasti di avere sulle maglie uno sponsor che rappresenta uno dei più grandi eventi del mondo. Abbiamo anche giocato un’amichevole lì. Queste combinazioni tra regioni ci sono state anche in passato con la MLS e la Cina".