Roma, giovedì al Verano omaggio a Italo Foschi

I romanisti non dimenticano Italo Foschi. In occasione dei 140 anni dalla nascita del fondatore e primo presidente della Roma, scomparso nel 1949 per un infarto dopo una sconfitta dei giallorossi, i tifosi lo ricorderanno al cimitero monumentale di Campo Verano. Giovedì 7 marzo alle 14:30 renderanno omaggio a Foschi.