Roma-Milan in Australia: l'annuncio dell'amichevole

Amichevole esotica per chiudere la stagione di Roma e Milan. Le due squadre infatti, il 31 maggio, si sfideranno a Perth, in Australia. All'Optus Stadium sarà la prima volta che due squadre italiane si affronteranno in Oceania. Mentre sarà la terza volta che la Roma giocherà in Australia dopo la permanenza di oltre un mese nel '66 e le amichevoli contro Real Madrid e Manchester City nel 2015.