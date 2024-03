De Zerbi elogia De Rossi: “E’ nato per allenare”

ROMA - Esame di inglese per la Roma di Daniele De Rossi che domani sera - alle 18.45 - sfida all’Olimpico il Brighton allenato da Roberto De Zerbi . Il tecnico della formazione britannica, durante la conferenza stampa odierna, ha elogiato il suo collega e amico. "De Rossi credo sia nato per fare l’allenatore - sottolinea il tecnico del Brighton - lo avevo indicato come uno dei possibili grandi allenatori, già prima che prendesse la Spal, ha tutte le componenti, dalla personalità, alla capacità di relazionarsi e di carisma con i calciatori. Lo conosco bene e sono contento: sta cambiando una squadra che era forte, è stato in grado di dare alla squadra un'impronta di gioco in poco tempo, sta facendo grandi risultati. Tutto questo non è scontato: credo che sia sulla strada giusta per diventare un grande allenatore, a dire il vero lo è già”.

De Zerbi e l’amicizia con De Rossi

"De Rossi è un mio amico - ha sottolineato il tecnico del Brighton - lo rispetto prima di tutto come persona: non è un caso che anche le nostre figlie siano amiche perché noi due abbiamo gli stessi valori. Ho apprezzato che mi abbia definito come un genio del calcio, ma contro di loro sarà dura: conosco la spinta che sa dare l'Olimpico, per noi sarà un esame importante. Abbiamo tanti infortuni, ma dico che questo è un argomento da prendere in due modi: o ci mettiamo a piangere ricordando quanti giocatori importanti abbiamo fuori, oppure prendiamo questo aspetto come un'opportunità perché puntiamo a passare il turno e a competere nonostante tutto ciò. Non voglio sentir parlare di infortunati - conclude De Zerbi - ho abbastanza giocatori per scendere in campo contro la Roma”.