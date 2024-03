Apoteosi Roma all’Olimpico. De Rossi ha stravinto la sfida con l’amico De Zerbi, mostrando un calcio spettacolare in Roma-Brighton, sfida d’andata degli ottavi di Europa League. L’azione che porta al gol di Cristante ne è l’esempio. Parte da Svilar, e con sette passaggi arriva in porta. Costruzione dal basso, come piace a De Rossi, e giro palla veloce: tutto di prima, massimo due tocchi (solo Spinazzola ne ha fatti tre) e movimenti perfetti. Spettacolo puro all’Olimpico.