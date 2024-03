Venditti compie oggi 75 anni: le parole d'amore per la Roma

Compleanno con regalo speciale per Antonello Venditti. Il cantautore romano, tifosissimo giallorosso, compie oggi 75 anni. Sui social ha ringraziato la squadra di Daniele De Rossi per la bella vittoria contro il Brighton nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Quattro a zero all'Olimpico, notte di sogni e show alla vigilia del suo compleanno.