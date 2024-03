Lina Souloukou racconta la Roma: "Ai vertici del calcio europeo con i Friedkin"

ROMA - La Roma ai vertici del calcio d’élite a livello nazionale ed europeo. E’ questo l’obiettivo della famiglia Friedkin sin dal primo giorno del loro ingresso nella Roma. I nuovi proprietari hanno strutturato la società inserendo figure apicali come quella della Lina Souloukou che in una recente intervista al Financial Times ha illustrato i piani della dirigenza romanista. “La famiglia Friedkin si vede come custode di un’istituzione amata dai tifosi e vuole renderla sostenibile e più forte -le sue parole. - La Roma per i suoi proprietari è molto più di un business”.