De Rossi, quando può rinnovare: Friedkin entusiasti, cosa può succedere

ROMA - Il manifesto della sua felicità è tinto d’azzurro: Spinazzola scambia con Pellegrini, poi serve El Shaarawy completando due volte un triangolo che stordisce il Brighton. Stephan va sul fondo e di esterno, da fuoriclasse, pesca Cristante in area. Ed è il coronamento, l’apoteosi. Quattro a zero. Daniele De Rossi lì ha tenuto dentro la gioia, perché doveva trasmettere le indicazioni a Zalewski che stava per entrare, ma in cuor suo ha sentito l’orgoglio di una missione compiuta. O almeno eseguita. Con buona pace dell’amico De Zerbi, la Roma è stata così feroce e disciplinata da diventare irrefrenabile per gli inglesi, belli quanto inesperti. Come fai a non essere felice dopo una partita perfetta? «Io sono contento, per carità. Solo che non dobbiamo pensare di aver fatto chissà cosa perché siamo dentro a un percorso» dice De Rossi. Saggio, quanto sobrio nel neutralizzare la tentazione di prioiettarsi in anticipo sui possibili quarti di finale. Che sono ancora da conquistare, perché non si sa mai.