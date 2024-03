Roma, Smalling e Renato Sanches infortunati: saltano la Fiorentina

Roma, Smalling e Renato Sanches out con la Fiorentina

Nella seduta odierna, allenamento a parte per Chris Smalling e Renato Sanches. Il centrale difensivo inglese, tornato a disposizione dopo un lungo periodo di stop, si è fermato nuovamente nella rifinitura pre Roma-Brighton, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il centrocampista ex Psg, invece, ha rimediato un affaticamento muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in vista del match del "Franchi" con la Fiorentina, valido per la 28esima giornata di Serie A.