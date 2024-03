Mourinho: "Con la Roma abbiamo fatto grandi cose. Ora attendo la chiamata giusta"

A margine del gran premio dell'Arabia Saudita, vinto ancora una volta da Max Verstappen, José Mourinho è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina della Roma . Ai microfoni di Sky Sports, tra presente e futuro, lo Special One ha ripercorso quanto fatto in giallorosso, con un occhio già rivolto alla prossima avventura.

Mourinho e il passato alla Roma: "Abbiamo fatto grandi cose"

Ai microfoni di Sky Sports, José Mourinho ha manifestato la volontà di tornare subito in sella, senza prendere decisioni affrettate: "Vorrei lavorare già domani se fosse possibile - ha immediatamente ribadito lo Special One -. Ma al tempo stesso non voglio commettere l’errore di prendere la decisione sbagliata. L'esperienza alla Roma? Abbiamo fatto grandi cose, abbiamo conquistato due finali in una società che non ne ha disputate molte nella sua storia. Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta”.