Biglietti, trasporti e alcool: le informazioni per i tifosi della Roma a Brighton

Molti partiranno già domani, la maggior parte arriverà giovedì mattina: sono oltre 1500 i tifosi della Roma che seguiranno De Rossi e i giocatori per la partita di Europa League contro il Brighton. La maggior parte arriverà in città in treno dopo essere atterrata a Londra Gatwick, aeroporto da cui c'è un treno diretto ogni ora. La Roma ha pubblicato stamattina tutte le informazioni utili per la trasferta: dai biglietti alle borse, dall'alcool ai trasporti passando per i pagamenti allo stadio.

Brighton-Roma, come entrare allo stadio

Sarà possibile accedere allo stadio esclusivamente con il proprio smartphone. Bisogna assicurarsi di avere sufficiente carica prima di arrivare ai tornelli. Se si possiede un IPhone bisogna poter accedere alla app Apple Wallet e assicurarsi che la connessione NFC sia attiva. Se invece si ha un Android si dovrà utilizzare la app Google Wallet. Scrive la Roma ai tifosi: "Aprite la mail direttamente dal dispositivo che utilizzerete per accedere allo stadio e scaricate il biglietto dal link indicato. Attenzione! Sarà possibile effettuare il download una sola volta e su un solo dispositivo. Non saranno ammessi screen shot del biglietto e non sarà possibile accedere allo stadio con un biglietto intestato ad un’altra persona. Se ricevi più link e scarichi tutti biglietti sul tuo dispositivo, tutti i titolari dovranno accedere allo stadio contestualmente e utilizzando lo stesso dispositivo".

Roma, dove sarà il meeting point a Brighton e come arrivare allo stadio

Le autorità locali consigliano a tutti i tifosi dell'AS Roma di trascorrere il pomeriggio prepartita al The King and Queen Pub, 13-17 Marlborough Place, Brighton BN1 1UB. I tifosi potranno raggiungere lo stadio in treno o in autobus locale, gratuitamente dietro presentazione del biglietto della partita. La stazione ferroviaria di Brighton si trova a cinque minuti a piedi dal Fan Meeting Point e la polizia del Sussex scorterà grandi gruppi alla stazione. Ci sarà un deposito bagagli gratuito presso il King and Queen Pub, poiché le borse di formato superiore ad A4 non sono ammesse nello stadio. Il pub King and Queen servirà cibo e bevande e sarà dedicato ai tifosi dell'AS Roma. La polizia del Sussex sarà sempre presente nell'area. È assolutamente sconsigliato recarsi allo stadio senza essere in possesso del biglietto per la partita. Il pub rimarrà aperto per tutta la serata, trasmetterà la partita su grandi schermi e servirà cibo e bevande per tutta la durata dell'evento. L’apertura dello stadio è prevista alle ore 18 (2h prima del calcio d’inizio). Il settore ospiti si trova nella zona sud (South Stand), settori S1A-S1B-S1C-S1D e sono stati assegnati casualmente in base all’ordine di acquisto. Ogni tifoso sarà tenuto a rispettare il settore assegnato e non sarà consentito l’ingresso in un settore diverso da quello indicato sul biglietto. Tutti i tifosi saranno soggetti al controllo del biglietto e del documento d'identità. Il nome sul biglietto deve corrispondere al passaporto o alla patente di guida. Se non viene fornito alcun documento d'identità o se il documento d'identità non corrisponde al nome sul biglietto, l'ingresso non sarà consentito. Tutti i tifosi saranno sottoposti a perquisizione da parte di steward e cani da fiuto. A chiunque venga trovato con addosso oggetti proibiti, verrà negato l'ingresso allo stadio. I possessori di biglietti validi per settori CAT1 (S2H-S2I) potranno accedere allo stadio utilizzando l’ingresso South West Reception. Le modalità di accesso e i controlli sono gli stessi del settore ospiti. Non sarà consentito l’ingresso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello Stadio. I tifosi presenti nel settore ospiti saranno trattenuti all'interno dello stadio per almeno 30 minuti dopo il fischio finale per motivi di sicurezza. Durante questo periodo sarà disponibile l'accesso ai servizi igienici, al cibo e alle bevande analcoliche servite dai chioschi. All’uscita, I tifosi saranno scortati alla stazione ferroviaria di Falmer. I treni avranno come unica destinazione la stazione ferroviaria di Brighton, che si trova a pochi passi dal Pub King and Queen, dove i tifosi potranno ritirare i loro bagagli. Coloro che fanno parte di pullman organizzati, partiranno con i propri pullman dallo stadio.

Niente alcool allo stadio

La Roma fa sapere che bevande alcoliche non saranno messe a disposizione dei tifosi allo stadio. I chioschi accetteranno pagamenti con carta solo per cibo e bevande analcoliche. Non sarà possibile introdurre cibo e bevande dall’esterno. All'interno dello stadio saranno ammesse solo borse e borsette molto piccole. È vietato introdurre allo stadio borse di dimensioni superiori al formato A4. Ci sarà un deposito bagagli gratuito presso il King and Queen. Sono ammesse bandiere e striscioni. All'ingresso dovrà essere esibito un certificato di sicurezza antincendio. Le bandiere saranno controllate dagli steward prima dell'ammissione.