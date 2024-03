La Spagna si assicura l'olandese Huijsen e lo inserisce nella lista Under 21

MADRID (Spagna) - Caccia all’ultimo talento. La lotta non riguarda soltanto i club, ma talvolta coinvolge anche le Federazioni. L’exploit nella Roma ha messo sotto i riflettori il giovane difensore Dean Huijsen che rimarrà in prestito fino al termine della stagione nella squadra di Daniele De Rossi. Il suo futuro è ancora da definire, mentre quello relativo alla nazionale sta per definirsi in maniera assoluta.