Roma, a Brighton aspettano Lukaku. Ma il belga è a rischio: il motivo

Se sarà convocato lo deciderà Daniele De Rossi dopo l'allenamento, ma Romelu Lukaku, in ogni caso, non dovrebbe giocare dall'inizio contro il Brighton. Oggi niente rifinitura in grupo, Big Rom ha fatto differenziato e sembra complicato che, se dovesse partire, possa giocare dal primo minuto. Di sicuro, in Inghilterra, oltre a Dybala, aspettano solo lui.