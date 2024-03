Romelu Lukaku non ce la fa. Sarà Daniele De Rossi a spiegare il motivo dell'assenza (probabile affaticamento, ma tutto rientrerebbe in una normale gestione), intanto il belga non è partito con i compagni per Brighton oggi pomeriggio. Lukaku per la Roma è importantissimo, ma nessuno vuole rischiare, anche in virtù del 4-0 dell'andata. Al suo posto è pronto Azmoun.