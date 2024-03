Azmoun e il divertente sfottò con l'admin social della Roma: "Ti blocco"

ROMA - Sardar Azmoun sempre più calato dentro l’ambiente Roma. Gioca, si diverte, e i tifosi fanno ogni volta di più il tifo per lui. Piace anche per la sua simpatia fuori dal campo. Sotto il post della Roma con gli scatti dell’allenamento prima della sfida contro il Brighton commenta con ironia una sua foto. Una posa “particolare” che l’iraniano ha gradito poco: “Admin, ti blocco”, con la faccina che sorride. Come dire: tu che gestisci i social potevi postare una mia foto migliore. E ancora: “Admin, hai problemi con me?”. Il tutto scritto con tono simpatico e ironico che piace ai tifosi che si divertono e commentano a loro volta.