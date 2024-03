Brighton si sveglia blindata e carica: "Possiamo battere la Roma". Spunta la Bbc

La prima notizia è che non piove. Fa freddo e c'è persino un timido raggio di sole. La seconda è che Brighton stamattina si è svegliata carica e blindata. Blindata perché sono centinaia gli steward e i poliziotti che presidiano la stazione, il centro e il lungomare in attesa dei 1500 tifosi della Roma e carica perché tutti credono che l'impresa sia possibile. Lo pensano tutti gli inglesi, tanto che stamattina anche la BBC , la principale emittente del Regno, ha fatto un lungo reportage proprio per raccontare come i tifosi del Brighton, non certo il club più famoso d'Inghilterra, siano convinti di poter fare un'impresa "che darebbe ancora più gloria alla Premier League".

Brighton e la polemica sulle navette

Al netto dei poliziotti che, a campione, con o senza cani antidroga controllano chiunque, la situazione per adesso è sotto controllo. In città ci sono circa 200 romanisti, il resto arriverà in giornata, tutti con il treno da Londra. Per questo la stazione, in vista della sfida di stasera, è il punto più controllato. Il pub di riferimento è il King and the Queen e da lì i tifosi saranno accompagnati ai treni direzione stadio. Niente navette, come si fa sempre in questi casi, in partenza direttamente dal pub, ma treni. Il motivo? Lo hanno spiegato lo stesso Brighton e la polizia: nessuna azienda per il trasporto locale le ha messe a disposizione. "Ci sarà una maggiore presenza della polizia a Brighton. La polizia del Sussex - ha detto un portavoce - sta lavorando in collaborazione con il Brighton, la Roma e la Uefa per valutare la risposta adeguata delle forze dell'ordine a sostegno del club. Ciò include garantire che vi sia un supporto sufficiente per i tifosi che visitano la città per la prima volta e garantire che tutti coloro che partecipano alla partita abbiano un'esperienza sicura e piacevole. La sicurezza all'interno dello stadio rimane responsabilità del club, supportato da noi".