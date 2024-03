Roma, cosa è successo davvero con la dipendente licenziata per un video

Una storia scabrosa dai contorni sempre più chiari di cui si parla in queste ore in tutta Italia e non solo. La notizia è riportata dal Fatto Quotidiano che racconta di una dipendente della Roma allontanata per “incompatibilità ambientale”: un calciatore delle giovanili, straniero, le avrebbe sottratto dallo smartphone un video in cui era in intimità con il fidanzato, anch’egli dipendente della Roma. Il video avrebbe poi fatto il giro del centro sportivo. Venuta a conoscenza dell’episodio, a novembre la Roma, dopo richiesta del gm Tiago Pinto e del responsabile del vivaio Gianluca Gombar, ha licenziato tanto la ragazza quanto il fidanzato, che della stessa era peraltro il “capo”. A quanto risulta non vi sarebbe stata dunque alcuna volontà discriminatoria nei confronti della donna che lavorava con i giovani calciatori (minorenni) del club anche perché i due non sarebbero stati licenziati per la diffusione del video, ma perché all'interno del video stesso erano presenti discorsi che violavano l'etica professionale.