Roma, Lukaku non si allena: forte rischio forfait contro il Sassuolo

Dubbio Romelu Lukaku per la Roma che domenica ospiterà all'Olimpico il Sassuolo . L'attaccante belga non è stato convocato per il ritorno di Europa League contro il Brighton ed è a forte rischio anche per la prossima sfida di campionato a causa del problema all'anca.

Roma, come sta Lukaku? Le ultime

Oggi Lukaku non si è allenato e dunque è sempre più concreta la possibilità di una nuova assenza. Domani mattina test decisivo, ma è probabile che Lukaku salti anche il Sassuolo o che possa esserci ma solo, eventualmente, per andare in panchina. Ipotesi difficile ma non ancora da escludere. Decisive le prossime ore, De Rossi e lo staff medico della Roma non vogliono rischiarlo.