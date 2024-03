Abraham in panchina per Roma-Sassuolo: rientro sempre più vicino

A sorpresa, Tammy Abraham sarà in panchina all'Olimpico per la sfida tra Roma e Sassuolo. Sono passati ormai 9 mesi dalla sfida contro la Spezia, durante la quale l'attaccante inglese lasciò il campo dopo una torsione innaturale del ginocchio, con diagnosi della rottura del legamento crociato anteriore. Dopo l'operazione e un lunghissimo periodo di recupero, Abraham è sempre più vicino a tornare in campo.