Roma, la riscoperta della fantasia

C ’ è chi in campo avrebbe voluto dieci come lui. In realtà di Lorenzo Pellegrini ne basta e ne avanza uno: di più sarebbe decadentismo calcistico, sovrabbondanza estetizzante. Semmai risulterebbe divertente scomporre il capitano della Roma in tutte le sue molteplici componenti e farne un centrocampo di uomini diversi ma uniti nella dedizione alla causa. Il Pellegrini che costruisce e suggerisce, il Pellegrini che riceve e ritesse, quello che gioca a biliardo con gli angoli della porta avversaria, quello che incalza il portatore di palla dell’altra parte. Un esercito di un uomo solo, che proprio per questa poliedrica capacità di manifestarsi in molti modi diversi finisce talvolta per esaurirsi e persino per essere sottovalutato. Non sai mai esattamente che cosa stia progettando, dove sia e dove dovrebbe essere.



Ma al di là di questa opportuna e per molti versi obbligatoria celebrazione dell’uomo che ieri più di altre volte ha raccolto, messo a cuocere e tolto dal fuoco le castagne alla Roma, qui e ora a saltare all’attenzione è l’accortezza con la quale Daniele De Rossi, a sua volta bilanciata miscela di cuore e di ragione, sta riuscendo a gestire le non opulente risorse tecniche della Roma. Audace abbastanza da essere aiutato dalla fortuna, finché questa non si stuferà di essere chiamata in causa. È pur vero che in differenti occasioni ai romanisti sono state imposte ordalie non esattamente meritate, per insipienza arbitrale o per logorio psicofisico accumulato. Non sappiamo calcolare se l’autopalo di ieri saldi il credito: il valore di mercato dei tre punti incassati è comunque di quelli che cambiano la vita, quantomeno la stagione.