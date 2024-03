Totti: "La Roma con De Rossi? Ieri ho sentito Daniele e..."

"De Rossi? Non mi aspettavo fosse così bravo subito, ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore". A dirlo è l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, intervenuto a margine di un evento in città a Sportmediaset. Tanti elogi all'amico ed ex compagno in giallorosso: "Speriamo continui così, sta dimostrando il suo valore in una piazza difficile come Roma. Conosce bene la città, la società e i tifosi e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i calciatori rendano in campo con la massima tranquillità". Totti ha parlato anche di Pellegrini, in gol anche contro il Sassuolo: "Non era facile dopo me e Daniele trovare un altro capitano, ma avevo sempre detto che lui fosse un capitano vero, da Roma. Sta dimostrando il suo valore e ora gli riesce tutto".