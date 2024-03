Roma, si ferma Ndicka: niente Costa d'Avorio, resta a Trigoria

ROMA - Evan Ndicka resterà a Trigoria e salterà le due amichevoli della Costa d'Avorio , con cui il difensore della Roma ha di recente vinto in casa la Coppa d'Africa e che l'aveva convocato per le prossime due amichevoli in Francia contro Benin e Uruguay .

Roma, Ndicka resta con De Rossi

A comunicarlo con una nota pubblicata sui propri profili social è stata la stessa federazione ivoriana, spiegando come Ndicka abbia accusato un fastidio muscolare durante l'allenamento sostenuto sabato scorso (16 marzo) con la Roma. Il centrale classe '99 resterà dunque in questi giorni a Trigoria per recuperare dall'infortunio e provare così a essere a disposizione del tecnico De Rossi per la sfida contro il Lecce in programma il primo aprile alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.